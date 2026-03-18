Суд в Москве приступил к рассмотрению дела экс-мэра Сочи

В Мещанском районном суде Москвы 18 марта 2026 года стартовало рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего главы города Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины Копайгородской, а также их помощника Александра Пасунько. Информация об этом распространена пресс-службой судов общей юрисдикции столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ходе заседания представитель государственного обвинения приступил к оглашению текста обвинительного заключения. Следующее судебное заседание по данному делу предварительно назначено на 2 апреля 2026 года.

Фигурантам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности. Алексей Копайгородский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: растрата в особо крупном размере, получение взятки в особо крупном размере, а также легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, в особо крупном размере.

Янине Копайгородской вменяется более широкий перечень эпизодов. Следствие считает ее причастной к пособничеству в растрате в особо крупном размере, посредничеству во взяточничестве, легализации преступных доходов, а также к принуждению свидетеля к даче ложных показаний и подкупу свидетеля, сопряженному с угрозой причинения вреда здоровью. Александру Пасунько предъявлено обвинение в подкупе свидетеля и принуждении его к уклонению от дачи показаний, также соединенном с угрозой здоровью.

Ранее, в январе 2026 года, Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества четы Копайгородских общей стоимостью свыше 1,6 млрд руб. В перечень конфискованного вошли более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также коллекция часов, ювелирные украшения и другие предметы роскоши на сумму более 108 млн руб.

Мария Удовик