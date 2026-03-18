В аэропорту Сочи обслужили 132 рейса после снятия ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после отмены временных ограничений, введенных минувшей ночью. По состоянию на вечер 18 марта воздушная гавань обслуживает пассажиров и самолеты в соответствии с расписанием, сообщили в пресс-службе администрации аэропорта.

Ситуация в терминалах оценивается как спокойная, все технологические процессы — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются без сбоев. Два воздушных судна, которые ранее ушли на запасные аэродромы, уже прибыли в Сочи, прошли необходимое обслуживание и отправились в пункты назначения.

Всего за день после снятия ограничений (около 9:20 утра) обслужено 30 рейсов на прилет и 18 на вылет. До конца суток запланировано обслуживание 132 рейсов, как на прилет, так и на вылет. Примерно 50 из них уже выполнены к настоящему моменту.

Напомним, ограничения на работу аэропорта Сочи вводились около полуночи. Накануне вечером воздушная гавань также закрывалась на один час. Причиной стали меры безопасности, предпринятые на фоне массированной атаки беспилотников. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Краснодарским краем уничтожено 42 БПЛА, еще 13 — над Черным морем и шесть — над Азовским. Утром и днем силы ПВО ликвидировали 23 крылатых дрона над Кубанью, семь над Азовским морем и пять над Черным.

В то же время в аэропорту Краснодара временные ограничения продолжают действовать. Они были введены спустя два с половиной часа после отмены предыдущих. Детали о сроках их снятия пока не уточняются. Оперативные службы работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность полетов.

Мария Удовик