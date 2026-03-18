В 2026 году в Сочи планируют ввести 402,6 тыс. кв. м жилья

В 2026 году на территории муниципального образования планируется ввести в эксплуатацию 402,6 тыс. кв. м жилой площади, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта. Значительная доля в этом объеме приходится на сегмент индивидуального жилищного строительства: порядка 297 тыс. «квадратов» составят частные дома. Оставшаяся часть придется на многоквартирные новостройки, однако точную разбивку по типам зданий власти не уточняют.

Планируемые показатели текущего года несколько ниже фактических результатов, достигнутых курортом в предыдущие периоды. Для сравнения: по итогам одиннадцати месяцев 2025 года в Сочи уже было сдано 426,9 тыс. кв. м жилья (темп роста к аналогичному периоду 2024 года составил 83,7%). В том числе индивидуальных домов за этот же отрезок времени построили 368,2 тыс. кв. м. За 2024 год было введено 562,08 тыс. кв. м общей жилой площади и 407,4 тыс. кв. м индивидуального жилья. В 2023 году эти показатели были еще выше — 717,33 тыс. и 532,7 тыс. кв. м соответственно.

В мэрии подчеркивают, что при формировании градостроительной политики на 2026 год власти продолжают придерживаться стратегии сдерживания жилой застройки в пользу развития санаторно-курортного и туристического кластеров. Так, значительная часть выданных разрешений ориентирована именно на объекты туристической инфраструктуры. В 2025 году на курорте уже ввели в эксплуатацию шесть объектов гостиничного и санаторного назначения.

За 2024–2025 годы и истекший период 2026-го в Сочи открылись четыре детских сада, три общеобразовательные школы, офис врача общей практики в селе Каштаны Адлерского района, а также два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного фонда. Для повышения надежности энергоснабжения специалисты курорта завершили строительство подстанции 110 кВ «Молдовка» и реконструкцию подстанции «Кудепста». В администрации отмечают, что курс на сокращение жилой застройки и поддержку курортной отрасли сохранится и в дальнейшем, что должно обеспечить сбалансированное развитие территории при сохранении статуса всероссийской здравницы.

«Ъ-Сочи» писал, что минимальная стоимость квартиры в новостройке Батуми составляет 1,7 млн руб. против 5,1 млн руб. в Сочи. При курсе евро 90,45 руб. самое доступное жилье в Батуми стоит 18,9 тыс. евро — это студия площадью 32 кв. м. Основные предложения в массовом сегменте грузинского курорта находятся в диапазоне 23–30 тыс. евро, что составляет 2,08–2,71 млн руб.

Мария Удовик