Сириус собрал 293 млн рублей туристического налога в 2025 году

Администрация федеральной территории «Сириус» представила официальные итоги первого года действия туристического налога, который пришел на смену курортному сбору с 1 января 2025 года. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ФТ, объем поступлений в местный бюджет составил 293 млн руб.

Налог уплачивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги временного проживания. На конец 2025 года в Едином реестре классифицированных средств размещения Федеральной службы по аккредитации числилось 230 объектов, расположенных в границах Сириуса. В их число входят гостиницы, базы отдыха и гостевые дома. Точное количество плательщиков налога в администрации не раскрывают, ссылаясь на ведение учета налоговой инспекцией.

Порядок расчета налога определен решением Совета федеральной территории «Сириус» от 29 ноября 2024 года №1-43/288, а также статьями 418.4 и 418.7 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая база формируется исходя из стоимости услуги по временному проживанию без учета сумм самого налога и НДС. В 2025 году налоговая ставка установлена в размере 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. за сутки. Законодательством предусмотрен поэтапный рост ставки: до 2% в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м, а начиная с 2029 года ставка достигнет 5% от стоимости номера.

В администрации Сириуса отметили, что изменение налоговой ставки в текущем, 2026 году не планируется, порядок исчисления остается неизменным. Главным администратором туристического налога выступает Федеральная налоговая служба, все вопросы администрирования и детализация по плательщикам находятся в компетенции ИФНС России по федеральной территории «Сириус». Власти курорта продолжат мониторинг поступлений в рамках межведомственного взаимодействия.

«Ъ-Сочи» писал, что средства планируется направлять не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на реализацию социально значимых проектов, социальное строительство, поддержку инициативного бюджетирования, обновление дорожно-транспортной сети.

Мария Удовик