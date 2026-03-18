Суд в Москве оставил жену экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы отказался менять меру пресечения супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, обвиняемой в получении взяток на 248 млн руб. и других коррупционных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Защита подала ходатайство о проведении предварительного слушания для исключения некоторых доказательств и об изменении меры пресечения на домашний арест, чтобы дети Копайгородских могли общаться с матерью. Адвокат отметил, что дети находятся в психологически нестабильном состоянии из-за разлуки. Янина Копайгородская и ее муж поддержали просьбу, указав, что следственные действия завершены, а дело передано в суд.

Представитель обвинения заявил, что ранее Янина Копайгородская уже находилась под домашним арестом, но нарушила его, оказав давление на свидетелей и попытавшись помешать им давать показания. Выслушав стороны, суд не нашел оснований для освобождения Янины Копайгородской из следственного изолятора.

В январе 2026 года Хостинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства имущество четы Копайгородских на сумму более 1,6 млрд руб.: свыше 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, 84,6 млн руб. и 40 тыс. долларов, а также коллекцию часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на сумму более 108 млн руб. С Алексея Копайгородского также взыскано 215 млн руб. как эквивалент стоимости отчужденного имущества.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В июле 2024-го он ушел в зону СВО, в сентябре был представлен к медали «За отвагу» и задержан.

Мария Удовик