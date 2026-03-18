Артем Жога открыл пятый форум «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийске

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога открыл в филиале национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) пятый форум «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО). «Скольким ребятам ваше тепло и доброта помогли реабилитироваться и вернуться к жизни, найти новое направление для служения отечеству — это дорогого стоит. Наш форум давно перешагнул за окружной, уверен, что он будет привлекать все больше и больше людей со всей России»,— обратился он к собравшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

На форум в Ханты-Мансийске подали рекордное число заявок за все время существования мероприятия — 1 278 из 43 субъектов России от Камчатки до Карелии. В том числе о желании принять участие в новой площадке «Патриоты Урала. Дети» заявили 286 россиян в возрасте от 14 лет. По словам господина Жоги, офлайн зарегистрированы представители девяти регионов.

Весь день для волонтеров и активистов будут работать выставка «душевного ОПК» и образовательные площадки по оказанию социально-бытовых услуг ветеранам, которые проходят лечение в госпиталях; медиаподдержке некоммерческих организаций, помогающих участникам СВО и членам их семей; выработке новых решений по вовлечению ветеранов в детские и молодежные патриотические проекты.

Спикерами главной пленарной сессии форума выступят Артем Жога, губернатор ХМАО Руслан Кухарук, заместитель начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России Олег Калачев, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Четвертый форум в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) собрал более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России.

Василий Алексеев, Ханты-Мансийск