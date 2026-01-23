На форум «Патриоты Урала» в ХМАО отправили рекордные 1278 заявок

На пятый форум «Патриоты Урала», который пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) весной, поступило 1278 заявок. В своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога назвал это количество рекордным.

Принять участие в форуме захотели жители многих регионов России — география охватила 43 субъекта от Камчатки до Карелии. «Радует, что жители нашей страны активно откликнулись на новую площадку "Патриоты Урала. Дети", на нее заявились 286 школьников и студентов. Мы приложим все усилия, чтобы форум оправдал ожидания каждого участника»,— добавил полпред.

Пятая встреча волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала» пройдет в Ханты-Мансийске с 17 по 19 марта на площадке филиала национального центра «Россия». Главной темой будет помощь участникам специальной военной операции (СВО) в госпиталях, психологическая поддержка ветеранов и реабилитация. Также на мероприятии обсудят лучшие практики патриотического воспитания молодежи.

На предыдущий форум, который прошел с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), заявились 569 человек из 39 регионов. Участие приняли более 250 волонтеров и активистов из 12 субъектов России.

