Жога, Кухарук, Калачев и Белехова выступят на форуме «Патриоты Урала» в ХМАО

Спикерами главной пленарной сессии форума «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) станут полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Югры Руслан Кухарук, заместитель начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России Олег Калачев и руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Как сообщили в полпредстве, на мероприятии также выступят председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Дмитрий Афанасьев.

Господин Жога отметил, что основным днем форума станет 18 марта. «Весь день для участников будут работать образовательные площадки по темам: оказание социально-бытовых услуг ветеранам, которые проходят лечение в госпиталях, медиаподдержка некоммерческих организаций, помогающих участникам СВО и членам их семей, а также выработка новых решений по вовлечению ветеранов в детские и молодежные патриотические проекты»,— пояснил полпред.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Четвертый форум в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) собрал более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России.

Пятый форум «Патриоты Урала» пройдет 17-19 марта в Ханты-Мансийске на площадке филиала национального центра «Россия». Для участия в нем подали рекордное число заявок за все время существования мероприятия — 1 278 из 43 субъекта России от Камчатки до Карелии. В том числе о желании принять участие в новой площадке «Патриоты Урала. Дети» заявили 286 россиян в возрасте от 14 лет. «В работе пятого форума примут участие 50 школьников и студентов. Среди них — десятиклассник из Кургана Богдан Романович. Парень передал на передовую любимый питбайк. Техника помогла спасти жизни двух бойцов. Таких ребят, как Богдан, много, они собирают посылки на передовую, пишут письма солдатам, делают окопные свечи»,— добавил Артем Жога.

Василий Алексеев