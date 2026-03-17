Главные новости за 17 марта: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Облсуд отказал воронежцам в оспаривании проекта ГК «Развитие» Сергея Гончарова у водохранилища. Речь идет о территории, где реализуется проект жилого комплекса «Эклипс» группы. В рамках спора жители заявили, что установленная ПЗЗ территориальная зона не соответствует функциональному зонированию, закрепленному в Генеральном плане Воронежа. Однако суд пришел к выводу, что представленные доводы не нашли подтверждения в ходе рассмотрения дела.

Театральная улица в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Театральная улица в Воронеже

Воронежские власти свернули проект развития публичной сети Wi-Fi, в том числе на «умных остановках» и территориях парков и скверов. Ключевая проблема для пользователей в момент ограничения интернета — доступ к базовым сервисам. Поэтому, по мнению чиновников, применение «белых списков» позволило обеспечить доступ к «наиболее востребованным ресурсам».

Белгородский аэропорт возглавил Михаил Шаталов. Находившаяся на посту с апреля 2019 года Елена Безбородова в ноябре 2025-го возглавила АО «Аэропорт Мурманск». Господин Шаталов ранее занимал в белгородском аэропорту должность технического директора.

Экс-министра спорта Липецкой области Ксению Казакову заподозрили в мошенничестве — соответствующее уголовное дело возбудило региональное управление СКР. По версии следствия, в 2022 году экс-чиновница, которая на тот момент была директором городского спортивного центра, фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность педагога-организатора.

Ветераны СВО требуют от полиции и прокуратуры проверить деятельность экс-депутата курского Железногорска Руслана Цыганова. Поводом для обращения послужили посты господина Цыганова в соцсетях с призывом убрать букву Z с городской стелы из-за вступившего в силу закона о защите русского языка.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков упрекнул мэра Орла в нежелании общаться с жителями. По его словам, господин Парахин избегает формата прямых эфиров для взаимодействия с гражданами. Из-за этого обязанность по решению проблем жителей Орла фактически возлагается на региональные власти.

Министр Госжилстройтехнадзора Тамбовской области Инна Левченко отправлена в отставку. В правительстве региона подчеркнули, что решение принято «в связи с истечением срока действия служебного контракта». Исполнение обязанностей госпожи Левченко возложено на ее заместителя Андрея Мамонтова.

Егор Якимов