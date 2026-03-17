Облсуд отказал воронежцам в оспаривании проекта ГК «Развитие» у водохранилища

Воронежский областной суд сегодня, 17 марта, отказал в удовлетворении административного иска жителей улиц Кавалерийской и Обороны Революции, оспаривавших положения правил землепользования и застройки (ПЗЗ), примененных к участку на набережной Массалитинова, 1/1. Речь идет о территории, где реализуется проект жилого комплекса «Эклипс» группы компаний «Развитие» Сергея Гончарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: проектная декларация «Наш.дом.рф» Фото: проектная декларация «Наш.дом.рф»

В рамках спора жители заявили, что установленная ПЗЗ территориальная зона не соответствует функциональному зонированию, закрепленному в Генеральном плане Воронежа. Однако суд пришел к выводу, что представленные доводы не нашли подтверждения в ходе рассмотрения дела. В «ГК "Развитие"» пояснили «Ъ-Черноземье», что считают решение законным и обоснованным.

«ЖК "Эклипс" реализуется в строгом соответствии с выданными разрешениями, проектной документацией и с соблюдением баланса между интересами города, местных жителей и инвестора»,— добавили там.

В компании готовы «отстаивать свою позицию» и уверены, что «все попытки оспорить строительство по надуманным предлогам будут отклонены судебными инстанциями».

Представитель жителей подтвердил информацию в беседе с «Ъ-Черноземье», уточнив, что их не поддержала прокуратура Воронежской области. Надзорный орган, по его словам, указал на соблюдение установленного порядка принятия и опубликования нормативных актов чиновниками — речь о ПЗЗ и Генплане.

«Ждем, когда будет написано решение в полном объеме (в пределах 10 рабочих дней) и будем обжаловать в апелляционном суде»,— рассказал представитель истцов.

Параллельно продолжается рассмотрение еще одного спора в Центральном районном суде Воронежа. В рамках этого дела суд приостановил производство для проведения судебной экспертизы результатов инженерно-геологических изысканий. Экспертизу проведут на базе ВГТУ — организации, предложенной жителями набережной. Эксперту предстоит оценить, соответствует ли технический отчет о результатах изысканий требованиям профильных сводов правил Минстроя РФ. Этот отчет ранее представлялся «ГК "Развитие"» в мэрию для получения разрешения на строительство.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что возведение жилого комплекса бизнес-класса «Эклипс» на набережной стало предметом споров с участием владельцев соседних домов. Истцы указывают на неуместность подобного проекта в центральной части города и оспаривают положения ПЗЗ, которые сделали возможной реализацию проекта. По их оценке, они противоречат Генплану Воронежа, предусматривающему застройку на склоне к водохранилищу зданиями высотой не более четырех этажей. Проект стоимостью 2,2 млрд руб. предполагает строительство дома высотой в 14 этажей.

Анна Швечикова