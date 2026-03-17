Экс-министра спорта Липецкой области заподозрили в мошенничестве

Управление Следственного комитета Липецкой области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении бывшего министра физкультуры и спорта региона Ксении Казаковой. Это следует из сообщения ведомства.

По версии следствия, в 2022 году экс-чиновница, которая на тот момент была директором городского спортивного центра, фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность педагога-организатора. Начисляемую ей зарплату за фактически невыполненную работу женщины присваивали. Знакомая бывшего министра также является подозреваемой.

Как подчеркнули в Следственном комитете, схема с начислением зарплаты фиктивному сотруднику действовала и после того, как фигурантка дела заняла пост министра. В отношении нового директора учреждения в связи с этим расследуют дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Ущерб, по подсчетам следствия, составляет 1,3 млн руб.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Дома у подозреваемых проведены обыски, назначены судебные экспертизы.

Ксения Казакова работала министром спорта Липецкой области год. В начале этого месяца она покинула пост по собственному желанию. В 2021–2023 годах руководила городским детско-юношеским центром «Спортивный». Сейчас директором работает Армен Агбалян.

Сергей Толмачев