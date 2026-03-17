Белгородский аэропорт возглавил Михаил Шаталов

Генеральным директором ООО «Международный аэропорт Белгород» стал Михаил Шаталов. Находившаяся на посту с апреля 2019 года Елена Безбородова в ноябре 2025-го возглавила АО «Аэропорт Мурманск». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе холдинга «Новапорт» Романа Троценко, владеющего воздушными гаванями.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Шаталов ранее занимал в белгородском аэропорту должность технического директора. Он является выпускником местного государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. Работает в авиации с 1999 года.

По данным Rusprofile, ООО «Международный аэропорт Белгород» зарегистрировано в апреле 2016 года в облцентре. Основной вид деятельности связан с оказанием вспомогательных услуг для воздушного транспорта. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Михаил Шаталов. Единственным собственником компании выступает ООО «Новапорт Холдинг», которому принадлежит 100%-я доля (конечные бенефициары скрыты). В 2024 году компания выручила 31 млн, убыток составил 36 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

Все аэропорты Черноземья закрыли после начала спецоперации — с ночи 24 февраля 2022 года. В мае того же года экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров согласовал с федеральным центром запуск авиасообщения с Москвой. С тех пор тамбовский аэропорт функционирует как единственная действующая воздушная гавань в макрорегионе. При этом последние четыре года в остальных аэропортах Черноземья велись ремонтные работы, нацеленные на возобновление рейсов и подготовку инфраструктуры к приему самолетов более высокого класса.

Кабира Гасанова