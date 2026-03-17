Ветераны СВО требуют проверить экс-депутата Железногорска из-за слов о букве Z

Ассоциация ветеранов СВО Курской области обратилась в полицию и прокуратуру региона с требованием проверить деятельность бывшего депутата гордумы Железногорска и активиста Руслана Цыганова. Поводом для обращения послужили посты господина Цыганова в соцсетях с призывом убрать букву Z с городской стелы из-за вступившего в силу закона о защите русского языка. Об этом сообщили сами ветераны в своей группе во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Представители организации требуют от правоохранителей дать правовую оценку публикациям экс-депутата на предмет дискредитации вооруженных сил и «неуважения к государственным ценностям». Также ветераны настаивают на проведении психолого-лингвистической экспертизы постов господина Цыганова.

«Мы считаем, что подобные действия направлены на публичное обесценивание символики СВО и являются проявлением неуважения к действующим военнослужащим и памяти погибших героев»,— заявили в ассоциации.

На прошлой неделе Руслан Цыганов опубликовал пост во «ВКонтакте», в котором обратился к властям с предложением убрать из названия городской стелы «ЖелеZногорск» букву Z. Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал предложение экс-депутата: «Пока одни железногорцы погибают на СВО, другие требуют убрать букву Z из названия города».

В конце прошлой недели актриса и волонтер «Народного фронта» Яна Поплавская призвала в соцсетях председателя СКР Александра Бастрыкина проверить высказывания Руслана Цыганова. Актриса отметила, что буква Z присутствовала в старославянском языке и «не имеет отношения к англицизмам». «Нет сомнений, что попытки "активиста" Цыганова избавиться от буквы Z — это не забота о соблюдении закона, а старательное желание нагадить власти и народу и "раскачать"»,— написала госпожа Поплавская.

Егор Якимов