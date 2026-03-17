Воронежские власти свернули проект развития публичной сети Wi-Fi

Власти Воронежской области отказались от развития публичной сети Wi-Fi, в том числе на «умных остановках» и территориях парков и скверов, сосредоточившись на использовании так называемых «белых списков». Об этом на пресс-конференции сообщил министр цифрового развития региона Денис Волков сегодня, 17 марта.

По его словам, ключевая проблема для пользователей в момент ограничения интернета — доступ к базовым сервисам. Речь идет о невозможности вызвать такси, спланировать маршрут с использованием карт, возможности связаться с близкими. В этой связи, как отметил чиновник, применение «белых списков» позволило обеспечить доступ к «наиболее востребованным ресурсам».

Он добавил, что пока БС работает «не идеально»: поступают жалобы от воронежцев на их работу. Так, в Коминтерновском районе облцентра после проверки с участием сотрудников МФЦ подтверждена некорректная работа оборудования мобильных операторов, после чего был выполнен его перезапуск. В результате работа БС была восстановлена.

Отдельно господин Волков указал, что доступ к интернету в условиях ограничений обеспечивается и внутри торговых центров. Эта инфраструктура, по мнению министра, стала стабильно функционировать «в последние месяцы».

Wi-Fi на «умных остановках», которых в городе насчитывается около двух десятков, ранее был действующим, затем от него решено было отказаться: востребованность оказалась «значительно ниже» общего пассажиропотока.

«До введения ограничений значительная часть пользователей не испытывала потребности в подключении к публичному Wi-Fi,— сказал господин Волков, добавив, что в выстраивании этой сети видит объективные трудности.— Пользователь, подключившись к Wi-Fi-точке на одной остановке, теряет соединение, и, покидая ее, вынужден повторно подключаться уже в другом месте».

А развертывание публичных Wi-Fi- в общественных пространствах, таких как парки и набережные, сопряжено с дополнительными затратами. Кроме того, по его словам, их неконтролируемая работа может создавать уязвимости. По его логике, подобная инфраструктура также должна функционировать с применением ограничений для 4G, то есть по «белым спискам».

Летом 2024 года глава региона Александр Гусев заявлял, что в городах Воронежской области на крупных остановках, в парках и социальных объектах могут появиться точки бесплатного Wi-Fi.

Анна Швечикова