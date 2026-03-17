Министр Госжилстройтехнадзора Тамбовской области отправлена в отставку

Инну Левченко освободили от должности министра государственного жилищного, строительного и технического контроля Тамбовской области. В правительстве региона подчеркнули, что решение принято «в связи с истечением срока действия служебного контракта».

Исполнение обязанностей госпожи Левченко возложено на ее заместителя Андрея Мамонтова.

Инна Левченко стала министром Госжилстройтехнадзора Тамбовской области в марте 2024 года. С декабря 2022 года возглавляла ведомство в статусе и. о., с января того же года руководила сначала профильным управлением, а затем — департаментом.

Также пост врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи правительства Тамбовской области покинул Андрей Стрельцов, который ранее возглавлял профильное управление (по собственным данным, с 2011 года). Власти объясняли это «организационно-штатными мероприятиями». Новым врио руководителя назначен замдиректора Валерий Воротников.

Алина Морозова