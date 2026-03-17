Губернатор Клычков упрекнул мэра Орла в нежелании общаться с жителями

Накануне во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков раскритиковал мэра облцентра Юрия Парахина. Глава региона обратил внимание на нежелание городских властей общаться с жителями.

Мэр Орла Юрий Парахин

По его словам, господин Парахин избегает формата прямых эфиров для взаимодействия с гражданами. Из-за этого обязанность по решению проблем жителей Орла фактически возлагается на региональные власти: «Не любите вы эфиры проводить, а вот вопросы по городу бы отрабатывали. Все через меня, вы, конечно, молодцы. Хорошо устроились».

По упоминаемости в СМИ в 2025 году Юрий Парахин занял десятое место среди глав областных центров Центрального федерального округа. Ниже в рейтинге оказался только мэр Курска Евгений Маслов, расположившийся на 13-й строчке. Он занял свой пост в октябре прошлого года.

