Главные новости за 17 марта. Сочи

В Сочи на улице Туапсинской ведется замена аварийного участка трубопровода, который в последние месяцы становился причиной нештатных ситуаций и перебоев в водоснабжении Завокзального микрорайона. Работы проводятся в рамках производственной программы муниципального предприятия «Водоканал Сочи» и направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры.

В Сочи следственные органы предъявили обвинение 41-летнему местному жителю по делу о размещении в сети Интернет материалов экстремистского характера. Расследование ведется следственным отделом по Центральному району города Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю.

На домашних матчах хоккейного клуба «Сочи» в ледовом дворце спорта «Большой» начала работу специальная «Трибуна героев». Она предназначена для военнослужащих, ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Проект реализован совместно сочинским отделением Ассоциации ветеранов СВО и хоккейным клубом.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о взыскании ущерба, причиненного муниципальному образованию город-курорт Сочи при строительстве школы, и оставил в силе решение суда первой инстанции. Иск был подан заместителем Генерального прокурора РФ к ООО «ИнСтройПроект», а также к 21 юридическому и 40 физическим лицам.

В Центральном районе Сочи стартует реализация второй очереди жилого комплекса «Светский лес», инвестиции в которую составят 25 млрд руб. Проект будет реализован девелопером «Творчество», входящим в группу компаний «Точно».