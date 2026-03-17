В Сочи на матчах ХК открыли специальную «Трибуну героев»

На домашних матчах хоккейного клуба «Сочи» в ледовом дворце спорта «Большой» начала работу специальная «Трибуна героев». Она предназначена для военнослужащих, ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Проект реализован совместно сочинским отделением Ассоциации ветеранов СВО и хоккейным клубом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Первыми гостями новой трибуны стали участники матча Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором ХК «Сочи» принимал ХК «Амур» из Хабаровска. Для приглашенных гостей была организована отдельная зона на трибунах, что позволило им посетить игру в особом формате. Как отметили в городской администрации, инициатива направлена на поддержку военнослужащих и их семей, а также на их вовлечение в общественную и культурно-спортивную жизнь курорта.

Одним из ключевых эпизодов матча стало символическое вбрасывание шайбы, право на которое было предоставлено Ксении Стефановой — дочери погибшего участника СВО, Героя России Александра Стефанова. Церемония состоялась в день ее совершеннолетия и стала значимой частью предматчевой программы.

В администрации Сочи подчеркнули, что проект «Трибуна героев» будет продолжен и на других домашних играх клуба. Ожидается, что участие в нем смогут принять различные категории приглашенных гостей, включая военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию, а также членов их семей.

Следующий домашний матч ХК «Сочи» проведет 18 марта против «Ак Барс» из Казани. Встреча начнется в 17:00 и также пройдет на площадке ледового дворца «Большой», где продолжит работу специальная трибуна для приглашенных участников проекта.

Мария Удовик