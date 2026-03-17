В Сочи планируют заменить водопровод на улице Туапсинской к середине апреля

В Сочи на улице Туапсинской ведется замена аварийного участка трубопровода, который в последние месяцы становился причиной нештатных ситуаций и перебоев в водоснабжении завокзального микрорайона. Работы проводятся в рамках производственной программы муниципального предприятия «Водоканал Сочи» и направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Как отмечают городские власти, данный участок сети имеет особое значение, поскольку в зоне его обслуживания расположены учреждения здравоохранения, включая Больничный городок. В связи с этим стабильность подачи воды здесь находится на особом контроле.

В рамках текущего проекта планируется заменить порядка 300 метров инженерных коммуникаций. На сегодняшний день завершен первый этап работ: переложено около 150 м трубопровода. После проведения гидравлических испытаний обновленный участок введен в эксплуатацию, и подача воды в жилые дома и медицинские учреждения осуществляется уже по новой линии.

Работы ведутся с использованием современных материалов, рассчитанных на длительный срок эксплуатации. По информации администрации, ремонт осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, без отклонений от сроков. Полностью завершить замену аварийного участка планируется к середине апреля.

Власти подчеркивают, что системная модернизация коммунальной инфраструктуры уже дает ощутимые результаты. По итогам прошлого года количество повреждений на сетях водоснабжения в Сочи сократилось на 72%, а число сложных технологических нарушений снизилось на 43%.

В 2026 году в городе планируется продолжить обновление инженерных коммуникаций. В частности, намечен ремонт около 15 км сетей водоснабжения и более 1,5 км сетей водоотведения. Реализация этих мероприятий направлена на повышение устойчивости работы жилищно-коммунального комплекса и обеспечение бесперебойного предоставления услуг населению.

Мария Удовик