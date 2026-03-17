Суд взыскал 1,2 млрд рублей ущерба при строительстве школы в Сочи

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о взыскании ущерба, причиненного муниципальному образованию город-курорт Сочи при строительстве школы, и оставил в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Иск был подан заместителем Генерального прокурора РФ к ООО «ИнСтройПроект», а также к 21 юридическому и 40 физическим лицам. В обоснование требований указывалось, что подрядчик допустил незаконное изъятие и нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на строительство образовательного объекта.

Как установлено судом, генеральный директор и бенефициар компании организовал схему с привлечением аффилированных организаций, через которые заключались фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. При этом стоимость контрактов искусственно завышалась, что привело к существенным финансовым потерям для бюджета.

Использование средств не по целевому назначению, как отмечается в материалах дела, стало причиной срыва строительства школы. В результате контракт был расторгнут, а муниципальному образованию причинен значительный ущерб.

Решением Адлерского районного суда Сочи исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд апелляционной инстанции признал данное решение законным и обоснованным.

С ответчиков солидарно взыскана сумма ущерба в размере 1,2 млрд руб. Решение вступило в законную силу.

Мария Удовик