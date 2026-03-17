Жителя Сочи обвинили в публикации экстремистских материалов

В Сочи следственные органы предъявили обвинение 41-летнему местному жителю по делу о размещении в сети Интернет материалов экстремистского характера. Расследование ведется следственным отделом по Центральному району города Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, фигуранту инкриминируется совершение публичных действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, с использованием сети Интернет. Данные действия, по версии следствия, также сопровождались пропагандой применения насилия. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, сопряженное с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения).

По предварительным данным, инцидент произошел в июне 2024 года. Следствие полагает, что обвиняемый, находясь по месту своего проживания в Сочи, разместил на личной странице в одной из социальных сетей комментарий экстремистского содержания. Публикация носила открытый характер и была доступна неограниченному кругу пользователей, что квалифицируется как публичное распространение информации.

Оперативное сопровождение расследования обеспечивают сотрудники региональных управлений ФСБ России и МВД. В частности, в работе задействованы подразделения УФСБ по Краснодарскому краю, а также сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по региону.

В ходе допроса обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого деяния. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводится сбор и закрепление доказательственной базы. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик