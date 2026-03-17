В Сочи инвестируют 25 млрд рублей во вторую очередь ЖК «Светский лес»

В Центральном районе Сочи стартует реализация второй очереди жилого комплекса «Светский лес», инвестиции в которую составят 25 млрд руб. Проект будет реализован девелопером «Творчество», входящим в группу компаний «Точно», сообщает пресс-служба ГК.

В рамках нового этапа предусмотрено строительство 63 тыс. кв. м жилой недвижимости и 5 тыс. кв. м коммерческих площадей. Застройка разместится на участке площадью 4,6 га, при этом общая территория жилого комплекса составляет 23 га. Вторая очередь будет представлена как самостоятельный концептуальный квартал с акцентом на архитектурные решения и сервисную составляющую.

Как уточнили в компании, проект предполагает изменение архитектуры и планировок, а также развитие инфраструктуры общественных пространств. В частности, предусмотрены лобби отельного формата, коворкинг, детские зоны и дополнительные сервисы для жителей. Также рассматривается создание террас на крышах и строительство бассейна.

Одним из ключевых элементов проекта станет образовательный кластер. Возведение школы и детского сада возьмет на себя ГК «Точно», в то время как разработкой концепции образовательной среды займется девелопер «Творчество» с привлечением профильных специалистов.

Решение о формировании отдельного квартала связано с необходимостью диверсификации продуктовой линейки. По данным компании, существующий проект «Светский лес» в разные периоды занимает от 20 до 33% рынка новостроек Сочи.

Мария Удовик