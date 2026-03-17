Новые Куксенки в Ярославле отдадут под КРТ за 131 млн рублей

В Ярославле начальная стоимость права на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Новые Куксенки составит 131 млн руб. Постановление о проведении аукциона подписал мэр Артем Молчанов.

Аукцион должны провести в ближайшие шесть месяцев, указывается в документе. Под КРТ планируют отдать незастроенную территорию около Юбилейного моста в Заволжском районе площадью 234 тыс. кв. м, где можно построить дома в 4 – 8 этажей.

Поблизости нет школ и детских садов, поэтому в границах территории построят дошкольную образовательную организацию на 220 мест. Размещение общеобразовательной организации будет предусмотрено на смежной территории при реализации последующих этапов развития, указывалось в постановлении мэрии. Срок реализации проекта — 10 лет.

Алла Чижова