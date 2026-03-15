Грандобитная команда

Очередной тур чемпионата России по футболу увенчал матч, в котором его середняк «Рубин» лишил очков второго подряд охотящегося за золотом гранда. Вслед за «Краснодаром» жертвой казанцев стал идущий в первенстве третьим «Локомотив», потерпевший разгромное — 0:3 — поражение на выезде, хотя в начале встречи казалось, что одержит разгромную победу.

Проведя большую часть первого тайма в глухой обороне, «Рубин» (на фото — Игор Вуячич) смог нанести «Локомотиву» поражение с крупным счетом

Фото: ФК «Рубин» Проведя большую часть первого тайма в глухой обороне, «Рубин» (на фото — Игор Вуячич) смог нанести «Локомотиву» поражение с крупным счетом

Голы, забитые наперекор характеру игры, в футболе, конечно, не редкость. Но тот, которым «Рубин» открыл счет в этом матче, точно должен был бы стать украшением любой коллекции, из них собранной.

Ровно полтайма хозяева могли гордиться разве что монолитностью и монументальностью своего последнего оборонительного рубежа. Это он выручал казанцев. Это об него разбивались, как волны о скалистый берег, бесконечные атаки железнодорожников.

Они владели мячом так надежно, так цепко и распоряжались им так умело, что невозможно было представить, как с ними может произойти что-то скверное.

«Локомотив» же все время на чужой половине, все время в движении, причем вроде бы очень толковом. А попытки соперника перейти центральную линию, скинуть сдавливающую все жестче и жестче петлю выглядят совершенно неловкими. Да жалкими они выглядят. Ну хорошо, последний рубеж спасает. Но в него все время долбят многотонным молотом, рано или поздно возникнут трещинки.

И вдруг чуть ли не первая глубокая вылазка «Рубина» вылилась в назначенный левее штрафной «Локомотива» стандарт. А дальше был навес, целая череда рикошетов и отскоков и ловкий удар на лету поймавшего мяч на ногу Игора Вуячича.

Он с 2023 года в «Рубине», давно превратился в одну из ключевых фигур, цементируя центр обороны, то самое звено, что держало казанцев на плаву, а еще давно приучил к тому, что полезен как адресат передач при исполнении стандартных положений. Но вот поражать чужие ворота в России Вуячичу до сих пор не удавалось. А тут забил в каком-то смысле совершенно удивительный гол.

И это было только начало. Вторую оплеуху «Локомотив» получил под занавес первого тайма. До нее он давал понять, что в состоянии переварить досадную неудачу: не раскис, продолжал играть в прежнем ключе — когда много передач, много маневров. И однажды даже очутился предельно близко к успеху. Закрученный Алексеем Батраковым с углового мяч встретил голову гиганта Жерзино Ньямси, от нее полетев, казалось, прямо в дальний угол. Казанцам повезло. Траектория все-таки, как выяснилось, вела не в створ, а мимо него. Мяч ушел за пределы поля, лизнув стойку.

А вскоре после этого Руслан Безруков, резвый казанский фланговый игрок, рванул вдоль бровки и упал после чересчур рискованного и чересчур грязно исполненного Максимом Ненаховым подката. Арбитру Ивану Абросимову не надо было мучиться, определяя, стоит ли такой фол желтой карточки — понятно, что стоит. А желтая карточка была для Ненахова второй. Так что «Локомотив» остался в меньшинстве. А в этом формате о привычной стилистике игры речи идти уже не могло. Не до владения, когда у тебя на игрока меньше.

«Рубин» укусил железнодорожников уже после перерыва. Гол Егора Тесленко был похож на гол Игора Вуячича. Тесленко тоже выудил мяч после стандарта (это был уже угловой) вблизи вратарской, внутри полного людей пятачка, и тоже, извернувшись, сумел пальнуть без вариантов для московского вратаря Антона Митрюшкина.

21-й тур «Динамо» (Мх)—«Оренбург» 1:0 Хосейннежад, 29. «Сочи»—«Краснодар» 1:2 Игнатов, 88 — Сперцян, 5, 90+5 (пен.). «Зенит»—«Спартак» 2:0 Соболев, 45 (пен.); Дуран, 81 (пен.). «Ростов»—«Динамо» 0:1 Тюкавин, 45+5. Удаления: Мелёхин, 18 — Рубенс, 39 (2 ж. к.). «Балтика»—ЦСКА 1:0 Хиль, 63. «Акрон»—«Ахмат» 1:1 Дзюба, 84 — Мелкадзе, 27. Удаление: Силва («Ахмат»), 49. «Пари Нижний Новгород»—«Крылья Советов» 3:0 Олусегун, 29 (пен.); Тичич, 45+2; Лесовой, 90+3. «Рубин»—«Локомотив» 3:0 Вуячич, 23; Тесленко, 56; Лесовой, 90+3. Удаление: Ненахов («Локомотив»), 44 (2 ж. к.). Турнирная таблица В Н П М O 1. «Краснодар» 14 4 3 42:16 46 2. «Зенит» 13 6 2 38:14 45 3. «Локомотив» 11 8 2 43:29 41 4. «Балтика» 10 9 2 26:9 39 5. ЦСКА 11 3 7 31:23 36 6. «Спартак» 10 5 6 33:30 35 7. «Динамо» (М) 8 6 7 36:27 30 8. «Рубин» 8 5 8 22:25 29 9. «Ахмат» 7 6 8 26:28 27 10. «Акрон» 5 7 9 26:33 22 11. «Ростов» 5 7 9 17:24 22 12. «Динамо» (Мх) 5 6 10 11:24 21 13. «Нижний Новгород» 6 2 13 18:31 20 14. «Крылья Советов» 5 5 11 22:40 20 15. «Оренбург» 4 6 11 21:31 18 16. «Сочи» 2 3 16 20:48 9

«Локомотив» пытался огрызаться. Но, пропустив стремительный выпад «Рубина», завершенный Даниилом Кузнецовым, смирился с участью. Участь его в этот вечер была печальной, хотя полтайма в то, что он проиграет с разгромным счетом, невозможно было поверить.

Удивительно, что застрявший в серединке турнирной таблицы, ослабленный потерей целой группы травмированных игроков основы, включающей, например, лидера нападения Мирлинда Даку, «Рубин» одержал уже вторую подряд победу над грандом российского футбола.

В предыдущем туре он одолел дома «Краснодар», прошлогоднего чемпиона. «Локомотиву» его поражение не позволило удержаться вплотную за двумя возглавляющими чемпионскую гонку клубами. Он на пять очков отстал от «Краснодара» и на четыре от «Зенита».

Алексей Доспехов