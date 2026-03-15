Калининградцы обнулили армейцев

В 21-м туре чемпионата России по футболу «Балтика» на своем поле переиграла ЦСКА — 1:0. Матч получился настолько боевым, что на последних минутах команды даже устроили массовую потасовку. Калининградцы не только нанесли столичному клубу поражение, но и опередили его в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место. Тем временем московское «Динамо» в гостях одолело «Ростов» — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На стартовом отрезке весенней части сезона столичное «Динамо» показало без всяких сомнений самый крутой футбол в Российской премьер-лиге (РПЛ), одержав три крупные победы подряд с учетом Кубка страны и наколотив в этих матчах 13 голов. Под раздачу попали даже «Спартак» и ЦСКА. С такой игрой бело-голубые наверняка могли бы претендовать на чемпионство, если бы не растеряли так много очков до зимней паузы. А сейчас перед ними стоит гораздо более скромная задача — финишировать хотя бы в шестерке.

Как и в прошлой встрече с армейцами, в матче с «Ростовом» динамовцы снова очень рано получили численное преимущество.

Тогда их соперник оказался в меньшинстве на 17-й минуте, а сейчас — на 18-й. Центральный защитник «Ростова» Виктор Мелехин жестко подкатился под Артура Гомеса и, несмотря на то что сыграл в мяч, по инерции снес бразильца. На VAR пришли к выводу, что это прямая красная карточка. Вместе с тем еще раньше москвичи потеряли из-за травмы Муми Нгамалё, который был весьма заметен в последних матчах.

Правда, на 39-й минуте судья Ян Бобровский уравнял составы, предъявив вторую желтую карточку динамовскому опорнику Рубенсу. Так что гости не успели извлечь никакой выгоды из своего кратковременного большинства. И вообще скорее ростовчане были ближе к голу со стандарта, когда Роналдо ударил головой под перекладину и голкипер Курбан Расулов перевел мяч на угловой. Тем не менее бело-голубые повели 1:0 на исходе первого тайма. Нападающий Константин Тюкавин освободился от опеки в штрафной площади и подставил бедро под передачу Хуана Касереса с правого фланга.

Однако об очередной победе с крупным счетом речь не шла. Во второй половине команда Ролана Гусева балансировала на грани ничьей, ведь и Расулов ее выручал, а где-то и хозяевам недоставало точности в завершении атак. Например, Егор Голенков дважды мог отметиться спасительным голом, а в конце матча даже вратарь «Ростова» Рустам Ятимов попробовал забить головой после подачи углового в чужой штрафной. «Динамо» удержало минимальный перевес и с 30 очками приблизилось к занимающему шестое место «Спартаку», отставание от которого теперь составляет пять пунктов.

«Балтика» и ЦСКА подошли к очной встрече с 36 очками, причем калининградцы набрали лишь один балл в двух турах после зимней паузы, а москвичи и вовсе потерпели два поражения.

К тому же армейцам нужно было поломать голову над тем, как вскрыть лучшую оборону РПЛ, ведь подопечные Андрея Талалаева пропустили лишь девять голов в 20 матчах. А у красно-синих еще отсутствовал из-за дисквалификации основной нападающий Лусиано Гонду.

Вместо аргентинца в стартовом составе появился Тамерлан Мусаев, которому уже на первых минутах представился отменный шанс наказать «Балтику» за грубую ошибку ее защитника Натана Гассама. Малиец крайне неудачно откинул мяч назад вратарю, и Мусаев перехватил его. Вот только по воротам не сумел попасть. Вскоре форвард исправился, когда нанес удар через себя, но защитник Кевин Андраде отвел угрозу. А потом активизировались и калининградцы, выдав целую серию острых атак. В створ удалось пробить лишь Максиму Петрову, но в штрафной Игоря Акинфеева было очень жарко. Голкипер хозяев Максим Бориско, в свою очередь, еле вытащил мяч после мощного залпа Данила Кругового, за которым последовал не менее мощный атакующий накат ЦСКА. Однако армейцы так и не подобрали ключи к неприступной «Балтике».

Сразу после перерыва явно погорячился арбитр Кирилл Левников, едва не удаливший у калининградцев Тентона Йенне за рядовой фол в борьбе с Жуаном Виктором. Хорошо, что ассистенты на VAR поправили его, и он признал ошибку, ограничившись желтой карточкой. А на 63-й минуте своего шанса дождался Брайан Хиль. Нападающий сборной Сальвадора подкараулил отскок недалеко от армейской штрафной, на скорости проскочил защитника Матеуса Рейса и изящно прокинул мяч мимо Акинфеева.

Для Хиля это был уже 12-й гол, и он единолично возглавил гонку лучших бомбардиров чемпионата.

Главный тренер красно-синих Фабио Челестини тут же отреагировал на случившееся массовыми заменами, но игра его команды приобрела какой-то совсем хаотичный характер. Хозяева же действовали организованно и в концовке даже больше атаковали.

Хотя на последней минуте ситуация все-таки вышла из-под контроля. На бровке неожиданно схлестнулись Талалаев и полузащитник гостей Энрике Кармо, которому не понравилось, что наставник калининградцев выбил мяч, вылетевший в аут, куда-то в сторону трибун. Запасные «Балтики» налетели на бразильца, и понеслась потасовка команда на команду. Челестини тоже принял участие в этой заварухе, по итогам которой Левников удалил и его, и Талалаева. Причем тренеры никак не могли угомониться и чуть не сцепились на входе в подтрибунное помещение. После продолжительной паузы матч все же возобновился, пока судья не дал финальный свисток на 105-й минуте. «Балтика» победила 1:0 и с 39 очками вытеснила ЦСКА с четвертого места. Для армейцев это поражение стало уже четвертым кряду с учетом и первой части чемпионата.

Александр Ильин