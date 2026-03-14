«Зенит» выиграл по пенальти

В центральном матче 21-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» дома обыграл «Спартак» — 2:0. Оба гола петербуржцы забили с пенальти. Благодаря этой победе они снова сократили до минимума отставание от «Краснодара», который ранее с трудом одолел на выезде «Сочи» — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Зенита» и «Спартака»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч «Зенита» и «Спартака»

Лидер чемпионата «Краснодар» после неудачного выезда в Казань, где в прошлом туре он потерпел поражение от «Рубина», отправился в гости к «Сочи», который уже только при каком-то невероятном стечении обстоятельств сможет избежать вылета в первую лигу. Вот и сейчас в региональном дерби с кубанцами у черноморцев были минимальные шансы на успех. Тем более что на пятой минуте гости открыли счет после того, как Жуан Батши прострелил на Эдуарда Сперцяна, и полузащитник сборной Армении протолкнул мяч в сетку, забив десятый гол в текущем первенстве.

В первом тайме подопечные Мурада Мусаева еще несколько раз угрожали воротам Александра Дегтева, который держал хозяев в игре. После перерыва он даже выиграл очную дуэль у Джона Кордобы, когда колумбийский нападающий оказался с ним с глазу на глаз. Потом Дегтев потащил удар под перекладину Валентина Пальцева и снова отбился от Кордобы, а в итоге «Сочи» едва не украл победу у фаворита, когда на 88-й минуте с передачи Антона Зиньковского отличился Михаил Игнатов. Уже в компенсированное время «Краснодару» помогла система VAR, зафиксировавшая нарушение правил в штрафной площади черноморцев.

Сперцян реализовал пенальти, догнав лучших бомбардиров чемпионата — Брайана Хиля и Алексея Батракова, а главное — сохранив лидерство для своей команды, которая набрала 46 очков.

«Зениту» нельзя было отпускать «Краснодар» в чемпионской гонке, хотя ему в 21-м туре противостоял куда более сложный соперник. В последнее время «Спартак» регулярно создавал трудности петербуржцам и не проигрывал им в четырех предыдущих матчах Российской премьер-лиги. Три встречи завершились вничью, в том числе две на «Газпром Арене», при одной домашней победе красно-белых. Но это при главном тренере Деяне Станковиче они стали столь опасными для «Зенита», а как будет при новом наставнике Хуане Карседо, еще только предстояло узнать. Причем на основании первых трех игр под руководством испанского специалиста, в которых его подопечные пропустили десять голов, многие эксперты выражали большие сомнения в том, что нынешний «Спартак» устоит в Санкт-Петербурге. И действительно казалось, что с такой обороной для Карседо было бы хорошо, если бы не повторился кошмар 2012 года, когда он помогал в столичном клубе Унаи Эмери и петербуржцы, за которых тогда еще, кстати, выступал Сергей Семак, отвезли москвичам пять безответных мячей.

Дисквалификация из-за перебора желтых карточек основного центрального защитника Александера Джику тоже выглядела для спартаковцев как тревожный симптом. Его позицию в паре с Кристофером Ву, как и ожидалось, занял Руслан Литвинов, зато Карседо очень удивил тем, что решил начать матч без номинальных нападающих. Манфред Угальде и Ливай Гарсия остались в резерве, как и центральный полузащитник Жедсон Фернандеш. При этом в стартовом составе «Зенита» не нашлось места центрбеку Игорю Дивееву, а на острие атаки Семак вновь поставил Александра Соболева вместо Джона Дурана.

Несмотря на отсутствие форварда, первый опасный момент организовал именно «Спартак», когда Кристофер Мартинс вывел на удар Маркиньоса и его успел заблокировать Густаво Мантуан. Красно-белые вообще очень активно провели дебют, заставив хозяев защищаться, а Наиль Умяров еще пробил головой рядом со штангой. Постепенно игра выровнялась, и команды обменялись только желтыми карточками. Разве что Соболев отметился попаданием в створ, размяв голкипера гостей Александра Максименко. Его коллеге Денису Адамову пришлось прыгать за мячом, когда из-за штрафной врезал Маркиньос. Кроме того, потом Эсекьель Барко задел перекладину.

Ближе к перерыву москвичи опять завладели инициативой, и все-таки им не хватало профильного нападающего, который мог бы оказать более серьезное давление на центральных защитников «Зенита» Нино и Ваню Дркушича, чем тот же Мартинс. Наверное, поэтому они старались больше бить с дальней дистанции, и Умяров в одном из эпизодов тоже хорошо приложился издали. На ничью-то спартаковцы в первом тайме точно наиграли, но в концовке получили довольно легковесный пенальти в свои ворота на угловом. Пабло Солари чуть прихватил за майку Дугласа Сантоса, и арбитр Сергей Карасев посчитал, что этого было вполне достаточно для назначения 11-метрового. Соболев уверенно разобрался с Максименко и снова, как в матче первого круга, забил бывшему клубу, заработав желтую карточку за излишне яркое празднование гола.

Во втором тайме «Спартак» еще немного поиграл по прежней схеме, но Карседо быстро понял, что нужны перемены, и выпустил Угальде с Жедсоном. К сожалению, из-за травмы выбыл и Игорь Дмитриев, которого заменил Олег Рябчук. «Зенит» произвел две важные перестановки в перерыве. Дивеев укрепил оборону, а Луис Энрике усилил атаку. Между тем на 65-й минуте произошел очень любопытный эпизод, когда Соболев заехал локтем по лицу Умярову. По правилам нападающий вполне заслуживал второго предупреждения с последующим удалением, однако Карасев почему-то обошелся без карточки. Петербуржцы тут же упустили отличный момент, когда защитник красно-белых Даниил Денисов самоотверженно бросился под удар Мантуана и спас команду. Затем еще опасно бил Луис Энрике, и уже Максименко совершил сейв, но и «Спартак» мог сравнять счет, когда Жедсон промазал из убойного положения после прострела Рябчука.

Развязка наступила на 80-й минуте. VAR обратила внимание на падение Педро в чужой штрафной, рекомендовав назначить еще один пенальти в ворота москвичей за фол со стороны Ву, который наступил бразильцу на ногу после того, как тот избавился от мяча. Карасев согласился с видеопомощниками, и заменивший к тому времени Соболева Дуран заколотил с «точки» второй гол. Дальше «Зенит» спокойно довел матч до победы. Санкт-петербургский клуб по-прежнему отстает от «Краснодара» в чемпионской гонке всего на одно очко.

Александр Ильин