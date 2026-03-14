Футболисты «Динамо Махачкала» победили соперников из «Оренбурга» со счетом 1:0

Вчера, 13 марта, игроки футбольного клуба «Динамо Махачкала» в домашнем матче победили соперников из ФК «Оренбург» со счетом 1:0. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По словам господина Меликова, это была важная спортивная встреча. «Мы играли против ближайшего соседа по турнирной таблице. Для футболистов это дополнительное давление, но они не дрогнули, вышли на поле и достойно выступили»,– подчеркнул глава Дагестана.

Он отметил, что победа махачкалинского клуба позволила улучшить его положение в турнирной таблице. Однако впереди еще девять матчей, большинство из которых – с лидерами чемпионата России. «Никакой “легкой прогулки” не будет. Но я, как и десятки тысяч болельщиков, верю в клуб и в успешный исход сезона», – резюмировал Сергей Меликов.

Ефим Мартов