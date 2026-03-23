«Акрон» оштрафован за нарушения на матче с «Ахматом»

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» выплатит штраф в размере 60 тыс. рублей. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Основанием для санкций стали нарушения дисциплинарного регламента РФС во время игры с «Ахматом». Также за выход за пределы технической зоны оштрафован тренер-селекционер команды из Грозного Адель Сасси. Он выплатит 10 тыс. рублей.

«Акрон» сыграл домашний матч с «Ахматом» в воскресенье, 15 марта. Игра прошла в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:1.

Георгий Портнов