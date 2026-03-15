Футболисты «Пари НН» победили «Крылья Советов» в матче РПЛ

В воскресенье, 15 марта, в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» в Нижнем Новгороде сыграли с местным «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе хозяев отличились Олакунле Олусегун, Лука Тичич и Даниил Лесовой.

«Пари НН» набрал 20 очков, столько же и у «Крыльев Советов». Команды занимают 13-е и 14-е места соответственно в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Сазонов