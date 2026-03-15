21-й тур
«Динамо» (Мх)—«Оренбург» 1:0
Хосейннежад, 29.
«Сочи»—«Краснодар» 1:2
Игнатов, 88 — Сперцян, 5, 90+5 (пен.).
«Зенит»—«Спартак» 2:0
Соболев, 45 (пен.); Дуран, 81 (пен.).
«Ростов»—«Динамо» 0:1
Тюкавин, 45+5. Удаления: Мелёхин, 18 — Рубенс, 39 (2 ж. к.).
«Балтика»—ЦСКА 1:0
Хиль, 63.
«Акрон»—«Ахмат» 1:1
Дзюба, 84 — Мелкадзе, 27. Удаление: Силва («Ахмат»), 49.
«Пари Нижний Новгород»—«Крылья Советов» 3:0
Олусегун, 29 (пен.); Тичич, 45+2; Лесовой, 90+3.
«Рубин»—«Локомотив» 3:0
Вуячич, 23; Тесленко, 56; Лесовой, 90+3. Удаление: Ненахов («Локомотив»), 44 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Краснодар» 14 4 3 42:16 46
2. «Зенит» 13 6 2 38:14 45
3. «Локомотив» 11 8 2 43:29 41
4. «Балтика» 10 9 2 26:9 39
5. ЦСКА 11 3 7 31:23 36
6. «Спартак» 10 5 6 33:30 35
7. «Динамо» (М) 8 6 7 36:27 30
8. «Рубин» 8 5 8 22:25 29
9. «Ахмат» 7 6 8 26:28 27
10. «Акрон» 5 7 9 26:33 22
11. «Ростов» 5 7 9 17:24 22
12. «Динамо» (Мх) 5 6 10 11:24 21
13. «Нижний Новгород» 6 2 13 18:31 20
14. «Крылья Советов» 5 5 11 22:40 20
15. «Оренбург» 4 6 11 21:31 18
16. «Сочи» 2 3 16 20:48 9