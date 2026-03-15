Главные новости к утру 15 марта

Белый дом отверг предложение союзников начать переговоры с Ираном, сообщило Reuters. Власти Ирана тоже отклонили миротворческие усилия стран, заявили собеседники агентства.

Израиль уведомил Вашингтон о критической нехватке ракет-перехватчиков для защиты от ударов Ирана, сообщает Semafor со ссылкой на источники.

Дональд Трамп усомнился в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в живых.

В Краснодарском крае после удара БПЛА загорелась территория нефтебазы, которая находится рядом с городом Тихорецком.

Евросоюз снял санкции с дочери президента «Транснефти».

ОАЭ приостановили погрузку нефти в крупнейшем порту из-за удара БПЛА, сообщило Bloomberg.