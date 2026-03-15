Евросоюз снял санкции с дочери президента «Транснефти»

Евросоюз исключил из санкционного списка Майю Токареву — дочь президента «Транснефти» Николая Токарева, следует из «Официального журнала» ЕС. Она находилась под индивидуальными санкциями с 21 июля 2022 года. Европейские власти объясняли меры против госпожи Токаревой ее семейными связями, а также тем, что она могла извлекать выгоды из положения ее отца.

Майя Токарева судилась Советом ЕС из-за наложенных санкций. С сентября 2024 года по сентябрь 2025-го она выиграла несколько дел: Суд ЕС признавал, что у Совета нет убедительных доказательств того, что она получает личную выгоду от деятельности главы «Транснефти». Однако каждый раз после отмены санкций чиновники ЕС включали ее в списки снова, опираясь на прежние доводы.

В феврале, рассматривая последний иск госпожи Токаревой, Суд ЕС впервые признал, что Совет нарушил свои обязательства по исполнению судебных решений. Суд подчеркнул, что такой подход подрывает доверие к правовой системе союза и требует от чиновников либо представления новых доказательств, либо полного снятия ограничений.

Кроме того, Совет ЕС вчера исключил из санкционных списков нидерландского нефтетрейдера Нильса Трооста. В марте 2025-го бизнесмен также обращался в Суд ЕС, требуя снять санкции. Он настаивал, что чиновники ошиблись: его компании участвовать в обороте российской нефти еще до санкций, а фрахтовый бизнес он и вовсе продал больше шести лет назад.