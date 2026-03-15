Reuters: Трамп отверг предложение начать переговоры с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла попытки ближневосточных союзников начать переговоры по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Президент сосредоточен на том, чтобы свести военные возможности Тегерана к минимуму, и сейчас в диалоге не заинтересован, заявил агентству неназванный чиновник Белого дома.

Власти Ирана тоже отклонили миротворческие усилия стран, которые вызвались поучаствовать в урегулировании конфликта. Тегеран настроен сражаться до тех пор, пока США и Израиль не прекратят авиаудары, а также не согласятся выполнить требования исламской республики, в число которых входит выплата компенсаций, заявили источники агентства.

Диалог между сторонами конфликта пытался возобновить Оман и Египет, пишет Reuters. Каир, как утверждает один из источников, смог добиться некоторой «военной сдержанности» со стороны стран, которые подверглись атакам Ирана. Впрочем, говорит собеседник, прогресса в мирном урегулировании эти усилия, похоже, не принесли.

Отказ Трампа от переговоров сигнализирует о том, что его администрация не планирует завершать войну в ближайшее время, пишет Reuters. Отсутствие интереса к завершению конфликта у обоих сторон демонстрирует готовность стран вести затяжной конфликт, не обращая внимания на жертвы среди гражданских и высокие цены на нефть, добавляет агентство.