Трамп поделился слухами о гибели нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в живых. Он указал на то, что руководитель исламской республики не появлялся на публике с момента своего назначения.

«Я слышал, что он не жив, а если это и так, то ему следует сделать нечто очень умное для своей страны — а именно сдаться»,— заявил господин Трамп в интервью NBC News. При этом однозначно утверждать, что сын убитого предшественника аятоллы Али Хаменеи действительно погиб, президент не стал, и назвал сообщения о его смерти слухами.

Моджтаба Хаменеи не появлялся перед камерами для оглашения своего первого официального заявления в новой должности. Обращение к народу было озвучено диктором на телевидении, текст распространили местные интернет-СМИ. МИД Ирана заявлял, что Моджтаба Хаменеи был ранен, и информации о том, когда рахбар выступит с речью перед народом, нет.

Глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что ранение господина Хаменеи было серьезным — по его словам, руководитель Ирана мог быть обезображен. «В Иране полно камер и диктофонов. Почему заявление письменное? Думаю, вы понимаете почему. Его отец мертв; он напуган, он ранен, он в бегах, и ему не хватает легитимности»,— говорил господин Хегсет.

Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана 8 марта. В первом обращении к народу он обещал мстить США и продолжать блокировку Ормузского пролива.