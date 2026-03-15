ОАЭ приостановили погрузку нефти в крупнейшем порту из-за удара БПЛА

Объединенные Арабские Эмираты приостановили погрузочные операции в Фуджейре — ключевом нефтеторговом узле — после удара беспилотника и последовавшего за этим пожара. Об остановке экспорта нефти сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Фуджейра является конечной точкой стратегического трубопровода, позволяющего ОАЭ экспортировать нефть в обход Ормузского пролива. По данным собеседников агентства, отгрузки сырой нефти и нефтепродуктов были приостановлены на время оценки ущерба.

Удар по порту произошел в субботу — в первой половине дня. Вечером пресс-служба властей Фуджейры сообщила, что пожарные продолжают тушить пожар на объекте. Там уточнили, что при ударе пострадал один человек — гражданин Иордании. По данным сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic, на данный момент у причалов порта по-прежнему нет ни одного танкера.

Удар по Фуджейре произошел вскоре после того, как США атаковали военные объекты на острове Харк, на котором располагается главный нефтяной терминал Ирана. Тегеран после этого предупредил о готовности Тегерана нанести ответные удары по энергообъектам на Ближнем Востоке, которые связаны с США.