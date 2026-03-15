Semafor: у Израиля кончаются ракеты-перехватчики

На этой неделе Израиль уведомил Вашингтон о критической нехватке ракет-перехватчиков для защиты от ударов Ирана и его союзников. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники издания утверждают, что Израиль вступил в вооруженный конфликт против Ирана уже имея ограниченный запас противоракет. По их словам, ЦАХАЛ израсходовал большую часть снарядов еще во время столкновений с Ираном, произошедших прошлым летом. Впрочем, для Белого дома нехватка арсенала не стала неожиданностью: «Это то, чего мы ожидали и что предвидели»,— заявил изданию один из американских чиновников.

По словам собеседника Semafor, США не испытывают нехватки ракет-перехватчиков, и Вашингтон сможет защищать свои объекты на Ближнем Востоке. При этом пока неясно, будут ли США продавать или передавать Израилю снаряды, поскольку это может создать нагрузку на собственный арсенал.

У Израиля есть и другие способы защиты от ударов — например, вооруженные силы страны для этого могут использовать истребители. Однако ракеты-перехватчики, пишет Semafor,— наиболее эффективное средство против огня большой дальности.