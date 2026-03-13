Главные новости за 13 марта: Кавказ

В минздраве Дагестана прошли обыски. О том, задержан ли в ходе следственных мероприятий руководитель ведомства Ярослав Глазов, пока неизвестно.

Число малых и средних предприятий питания «на вынос» в России увеличилось на 15% за год, до 14,2 тыс. Это в 1,7 раза превышает темпы роста всего сектора общественного питания. Катализатором процессов в отрасли общественного питания стала пандемия.

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный деятель науки» профессору Ставропольского государственного аграрного университета Владимиру Оробцу. В президентском указе отмечены многолетние заслуги ученого в области ветеринарной медицины и образования.

Предприятия химической промышленности Ставропольского края в 2025 году отгрузили продукции на 152,3 млрд руб. Это 26% от общего объема обрабатывающих производств. Инвестиции в химию достигли 21 млрд руб. Отрасль показывает стабильный рост: за первое полугодие 2025 года отгрузки увеличились на 8,1%, до 80,5 млрд руб., а доля химпрома в промышленности выросла до 30%.

В Пятигорский городской суд передано дело в отношении 37 обвиняемых по делу бывшего главы МРСК Магомеда Каитова. По версии следствия, обвиняемые в составе преступного сообщества с 2011 по 2021 год похитили более 2,7 млрд руб., выделенных из федерального бюджета на создание комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных в Дагестане.