Регионы СКФО показали рост по количеству МСП в сфере общепита

Количество малых и средних предприятий питания навынос в России увеличилось на 15% за год до 14,2 тыс. компаний, что в 1,7 раза превышает темпы роста всего сектора общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

По словам генерального директора корпорации Александра Исаевича, с марта 2020 года число МСП в общепите в целом выросло на 38%, тогда как в сфере еды навынос — в 2,5 раза. Пандемия стала катализатором процессов в отрасли общественного питания, которая меняется как количественно, так и качественно.

Лидерами по приросту МСП в общепите навынос за год стали Дагестан (59%), Карачаево-Черкесская Республика и Чечня (46% и 45% соответственно).

Выручка предприятий общепита навынос, по данным контрольно-кассовой техники, за 2025 год увеличилась на треть — с 80 до 106 млрд руб. Параллельно развивается смежная сфера курьерской доставки еды и продуктов. За год количество МСП здесь выросло на 22% — с 14,6 до 17,8 тыс. До начала пандемии таких компаний было около 8 тыс. Среди регионов по приросту численности МСП в курьерской доставке лидируют Кабардино-Балкария (82%) и Карачаево-Черкесия (65%).

Константин Соловьев