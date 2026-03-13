Путин присвоил звание заслуженного деятеля науки ставропольскому профессору

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный деятель науки» профессору Ставропольского государственного аграрного университета Владимиру Оробцу. Об этом сообщила пресс–служба вуза.

В президентском указе отмечены многолетние заслуги ученого в области ветеринарной медицины и образования. Владимир Оробец руководит кафедрой терапии и фармакологии Института ветеринарии и биотехнологий СтГАУ. Научно-педагогическая карьера профессора насчитывает свыше 35 лет, из которых более 21 года он трудится в ставропольском вузе. За это время Владимир Оробец подготовил свыше 2500 дипломированных ветеринаров.

«Исследовательская работа профессора сконцентрирована на создании инновационных способов диагностики и терапии животных, а также разработке передовых ветеринарных медикаментов. Возглавляемые им научные проекты нацелены на совершенствование качества ветеринарного обслуживания и прогресс прикладной ветеринарии»,– отметили в вузе.

