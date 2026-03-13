Главные новости за 13 марта. Ростов-на-Дону и область

С 2 по 6 марта из Ростовской области в Турцию отправили 2,2 тыс. тонн кормов растительного происхождения для животных (подсолнечный шрот). Продукцию признали безопасной и качественной.

В 2027 году между Ростовской областью и Мариуполем (ДНР) планируют восстановить водное сообщение. Для этого нужно сделать переквалификацию судна. То есть, требуется морской «Метеор» с другими характеристиками и на это уйдет около 1,5 млрд руб.

Судоремонтный завод в Ростове-на-Дону обязали пройти государственную экологическую экспертизу. Волго-Донская транспортная прокуратура в ходе проверки выяснила, у предприятия нет документа, который оценивает воздействие его деятельности на окружающую среду.

На мусорных полигонах в Шахтах и Зернограде продолжают тушить пожары. Пожарные расчеты на объекте в Шахтах увеличили до 12 единиц. В Зернограде площадь возгорания удалось сократить до 450 кв. м.

Дом купца Михайлова, расположенный по ул. Социалистическая, 17 в Ростове-на-Дону, признан выявленным объектом культурного наследия. Дом был построен в конце 1880-х годов.

Оперативники ФСБ в Ростове-на-Дону задержали начальника производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». В отношении фигуранта возбуждено уголовного дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Минюст внес в реестр иностранных агентов ростовского журналиста Сергея Резника (включен также в перечень террористов и экстремистов). Причиной добавления журналиста в реестр стало то, что он «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также отождествлял «Российскую Федерацию с террористической организацией».