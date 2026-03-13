Из Ростовской области в Турцию направили 2,2 тысячи тонн подсолнечного шрота
С 2 по 6 марта из Ростовской области в Турцию отправили 2,2 тыс. тонн кормов растительного происхождения для животных (подсолнечный шрот). Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Должностные лица отобрали пробы кормов и провели лабораторные исследования. По их результатам продукцию признали безопасной и качественной. Требованиям страны-импортера она соответствует.
При осуществлении контроля в отношении подконтрольных грузов нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.