На тлеющем полигоне в Шахтах увеличили количество техники

Пожарные расчеты увеличили до 12 единиц количество спецтехники для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в городе Шахты. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что тление полигона на площади 40 кв. м началось 10 марта в районе шахты имени Красина. Работы по тушению ведутся круглосуточно, однако ситуацию осложняет рельеф склона на данном участке.

При необходимости организуют прокладку временных подъездных путей для техники. Отсыпку склона и локализацию участка тления планируют завершить до 14 марта.

