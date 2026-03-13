Дом купца Михайлова в Ростове включен в список выявленных ОКН

Дом купца Михайлова, расположенный по ул. Социалистическая, 17 в Ростове-на-Дону, признан выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщили в движении «МойФасад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: движение «МойФасад» Фото: движение «МойФасад»

Дом был построен в конце 1880-х годов. Известно, что Алексей Михайлов активно поддерживал городской детский приют, членом правления которого он был, а также выполнял обязанности старосты храма Всех Святых на городском кладбище (ныне это место занимает Дворец спорта).

Купец был награжден орденом Святого Станислава III степени.

С 1915 года домом владел Василий Михайлов, сын купца. О нем известно немного.

Представители «МойФасад» отметили, что полученный статус позволит детально изучить постройку, чтобы затем закрепить за ней звание памятника.

Наталья Белоштейн