Между Ростовской областью и Мариуполем в 2027 году планируется начать водное сообщение

В 2027 году между Ростовской областью и Мариуполем (ДНР) планируют восстановить водное сообщение. Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора – министр транспорта региона Алена Беликова.

Для того, чтобы восстановить маршрут, необходимо сделать переквалификацию судна. То есть, требуется морской «Метеор» с другими характеристиками и на это уйдет около 1,5 млрд руб.

По словам госпожи Беликовой, конструкторским бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р. Е. Алексеева уже занимается вопросом модификации модели судна. Изменения необходимы для того, чтобы морские «Метеоры» могли заходить в порт Ростова-на-Дону с учетом меньшей осадки из-за глубины Дона.

Мария Хоперская