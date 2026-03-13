Суд обязал ростовский судоремонтный завод пройти экологическую экспертизу

Судоремонтный завод в Ростове-на-Дону обязали пройти государственную экологическую экспертизу. Соответствующее решение вынес Пролетарский районный суд города, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Волго-Донская транспортная прокуратура в ходе проверки выяснила, у предприятия нет документа, который оценивает воздействие его деятельности на окружающую среду. Таким образом в деятельности завода имеется нарушение экологического законодательства. Сначала ведомство оштрафовало должностное лицо предприятия и вынесла предписание об устранении нарушения. Однако, никаких необходимых мер предпринято не было.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием обязать предприятие получить экологическое заключение. Суд это требование удовлетворил

