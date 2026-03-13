В Зернограде сократили площадь пожара на мусорном полигоне

Пожарные продолжают тушить возгорание на мусорном полигоне в Зернограде, сообщила в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

«Работает девять единиц спецтехники. Проводится послойная пересыпка грунтом. Очаг тления удалось сократить до 450 кв. м»,— отметила министр. Работы планируется завершить 18 марта.

Как сообщалось ранее, тление на мусорном полигоне ликвидируют и в Шахтах. Отсыпку склона и локализацию участка тления планируют завершить до 14 марта.

Наталья Шинкарева