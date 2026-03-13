Главные новости к утру 13 марта

США на месяц вывели из-под санкций продажу российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о налете БПЛА на промзону Невынномысска. Мэр города Михаил Миненков попросил жителей не выходить на улицу.

Шесть французских военнослужащих пострадали при ударе БПЛА по территории военной базы в Ираке. Позднее один из них погиб.

В Ираке потерпел крушение американский самолет-заправщик КС-135.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила добычу в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ.

26-летний легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.