Американский самолет-заправщик потерпел крушение в Ираке

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в Ираке потерпел крушение американский самолет-заправщик КС-135. В инциденте участвовали два самолета. Второй КС-135 «благополучно приземлился».

«В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился. Это произошло не из-за вражеского огня или дружественного огня»,— указано в сообщении CENTCOM.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила в соцсети X, что в момент крушения на борту самолета-заправщика находились шесть членов экипажа. По ее информации, второй КС-135 «был подбит, но приземлился в Израиле».