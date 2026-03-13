Шесть военнослужащих Франции пострадали при ударе БПЛА в Ираке

Два беспилотника атаковали военную базу курдского ополчения «Пешмерга», на которой также базируются военнослужащие Франции. Ранены шесть французских военнослужащих, сообщил губернатор иракской провинции Эрбиль Умид Хошнау.

«Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль, никто из курдских отрядов "Пешмерга" не ранен»,— сообщил глава региона в разговоре с телеканалом Rudaw.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. 12 марта агентство ANSA со ссылкой на источники сообщило об атаке дрона модели «Шахед» на итальянскую базу в Иракском Курдистане.