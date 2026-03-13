TotalEnergies остановила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о приостановке производства в Катаре, Ираке, а также на шельфе ОАЭ. На эти объекты приходится около 15% от общего объема добычи компании.

Как уточняется в сообщении, добыча на суше в ОАЭ (около 210 тыс. баррелей в сутки) продолжается в обычном режиме, так как экспорт идет через терминал в Фуджейре. Операционный денежный поток ближневосточных активов ниже среднего по портфелю из-за более высокого налогообложения: на 15% объемов приходится около 10% денежного потока от добычи.

В компании ожидают, что в 2026 году прирост запасов будет обеспечиваться в основном за счет проектов вне Ближнего Востока. «Повышения цены Brent на $8 за баррель достаточно, чтобы покрыть ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ при цене $60 за баррель»,— добавили в TotalEnergies.